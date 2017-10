Turgis juicht te vroeg, McLay zegeviert in Tour de l'Eurométropole XC

17u07 0 rv Wielrennen Daniel McLay heeft de Tour de l'Eurométropole op zijn naam geschreven. De Brit toonde zich in de straten van Doornik de snelste van een kopgroep. Opvallend: Jimmy Turgis reed in de slotkilometer weg en juichte vervolgens te vroeg. De Cofidis-renner finishte uiteindelijk pas als derde, Kenny Dehaes werd tweede.

Na het startsein in La Louvière werd er meteen hevig gekoerst. Door de snelle openingsfase waren de tickets van de vroege vlucht allerminst goedkoop. Pas na dik veertig kilometer wisten Biermans, Ourselin, Molly, Riou, Tronet, Deltombe, Stevens en Budding zich af te zonderen. Het achttal reed een voorsprong van vier minuten bij elkaar, terwijl de sprintersploegen in de achtergrond controleerden.



Iets voor halfweg kwamen de renners aan het lokale circuit in Doornik. Daar stonden zes ronden van vijftien kilometer, met telkens de kuitenbijter Col de la Croix Jubaru op het menu. De voorsprong van de acht avonturiers werd op de heuvelachtige omloop serieus teruggeschroefd en op 25 kilometer van de streep was dan ook hun liedje uitgezongen.

Vervolgens trokken Lampaert, Oss, Duval, Jansen, Claeys en Tulik in het offensief. De zes leiders doken met een bonus van vijftien seconden de slotronde in, al werden ze niet veel later - door het beukwerk van Lotto-Soudal - opnieuw ingerekend. Nadien slag om slinger demarrages, waardoor het peloton in meerdere delen scheurde. Een twintigtal renners reden voorop en zij gingen uiteindelijk sprinten voor de zege.



Jimmy Turgis eiste in de slotfase wel nog een hoofdrol op. De renner van Cofidis knalde weg uit de kopgroep en stak net voor de finish z'n handen in de lucht. Te vroeg zo bleek, want de Fransman werd nog geremonteerd door Daniel McLay. Kenny Dehaes werd zelfs nog tweede. Jasper De Buyst en Jean-Pierre Drucker vervolledigden de top vijf.

Close finish in #EurométropoleTour. Jimmy Turgis overpassed by sprinters on the line. Victory for the rider of @FortuneoOscaro, @McLayDan. pic.twitter.com/V0DLl4iiIQ — Brain on Wheels ¿¿ (@BrainOnWheels) 30 september 2017