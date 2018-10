Trentin wint vijfde rit in Ronde van Guangxi, Stuyven strandt op derde plaats: “Ik kan leven met dit resultaat” Redactie

20 oktober 2018

12u45

Bron: Belga 0 Wielrennen Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) heeft de vijfde rit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Italiaan haalde het na 212 km van Liuzhou naar Guilin voor Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Gianni Moscon (Sky) gaat de slotrit in met de leiderstrui.

Na de koninginnenrit van gisteren wachtte het peloton de langste etappe van deze Ronde van Guangxi, 212 km, over een heuvelachtig parcours met onderweg vier gecategoriseerde klimmetjes, twee van derde, één van tweede en één van tweede categorie. Vorig jaar eindigde deze rit met een massasprint, mede ook omdat de laatste col op 35 km van het eind lag en de sprintersploegen zich nog konden organiseren.

Na felle regenbuien de ganse nacht, klaarde het vlak voor de start op in Liuzhou. Een opsteker voor de renners, al moesten ze na een uur alweer in de regen aan de bak. Het was de Taiwanees Feng Chung Kai die als eerste in de aanval trok, maar zonder al te veel succes. Na enkele schermutselingen - ook de enige Chinees in het peloton, Wang Meiyin, waagde even zijn kans - slaagde een groep van vier er in om weg te rijden: Silvan Dillier (AG2R), Tony Martin (Katusha), Pascal Eenkhoorn (LottoNL-Jumbo) and Ryan Mullen (Trek-Segafredo).

De leider van de bergtrui, Dillier, wilde ongetwijfeld zijn trui veilig stellen en werkte hard. De bonus liep op tot 4:35, Team Sky controleerde het peloton voor Gianni Moscon. Onderweg graaide Dillier de volle buit mee bergop, maar de bonus van de vluchters zakte snel toen Astana zich op kop van het peloton nestelde en net voor de laatste klim ging Ryan Mullen als eerste van de koplopers overboord. De bonus bedroeg nog slechts 40 seconden, Dillier trok alleen op pad, in de mist en regen, voor de laatste bergpunten. Uiteindelijk zou het peloton in de afdaling van die vierde klim uit elkaar spatten.

We kregen 19 leiders met nog 25 km voor de boeg, maar wat restte van het peloton was niet ver. Een groep van 70 zou nog de oversteek maken naar de nieuwe koplopers op 20 km van het eind. Het verschil tussen beide groepen zou oplopen naar 45 seconden. In de eerste groep werkte BORA-hansgrohe voor Pascal Ackermann en Movistar voor Carlos Barbero. Snelle jongens Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen hadden de boot gemist.

Het was Andrei Grivko die op het eind nog probeerde om te verrassen, maar zonder succes. Op 5 km van het eind stevenden we af op een massasprint. Daarin gebeurde nog een valpartij in het slot en het was Matteo Trentin die de overwinning boekte, voor Pascal Ackermann en onze landgenoot Jasper Stuyven. Gianni Moscon blijft leider.

Stuyven sprint naar derde plaats: “Eindelijk was het eens echt koers”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) sprintte naar een derde plaats in de vijfde rit van de Ronde van Guangxi. “Daar kan ik best mee leven”, zei hij na afloop, “dit was een fijne rit.”

Stuyven sprintte al een paar keer mee in de eerste etappes. “Maar dat waren echt sprints na een heel vlakke, niet lastige etappe”, legde hij uit. “Dan zijn die echt snelle jongens in het voordeel. Vandaag was een heuvelachtige etappe en hebben we eindelijk nog eens gekoerst. Daar ben ik heel tevreden mee, want dan heb je op het eind toch een andere sprint. En het is ook gewoon fijner om echt nog eens te koersen, dan te volgen tot het een massasprint wordt.”

De slotklim en vooral de afdaling zorgden ervoor dat het peloton in verschillende stukken brak. Groenewegen en Jakobsen gingen overboord. De sprint zou gereden worden zonder hen, want ze kwamen in de afdaling en het vlakke deel - zo’n 35 km na de klim - niet meer terug. “Ik was enorm blij dat ik met die eerste jongens mee was, een groepje van 17 of 18 renners, al kwamen er wel nog een pak renners terug.”

Die sprint werd uiteindelijk ontsierd door een valpartij in de laatste honderden meters. “Door die valpartij was er even vertwijfeling en Trentin was toen al weg. We kwamen maar net op zijn wiel en Ackermann was dan toch nog net iets sneller. Een derde plaats, daar kan ik mee leven. Ik voel me al de ganse week goed, maar die eerste ritten waren gewoon geen spek voor mij bek. Dit is het bewijs dat ik nog altijd de goede vorm te pakken heb.”

Zondag wacht de slotrit, dan vakantie. “Al wacht ons eerst nog meeting met de ploeg”, eindigde hij. “Meteen na China reizen we door naar de Verenigde Staten, een weekje waarin vanalles nog gepand wordt met het team.”