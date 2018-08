Trentin stooft veldrijders een peer en is Europees kampioen wielrennen, Van Aert sleept brons in de wacht DMM

12 augustus 2018

17u22 26 Wielrennen Matteo Trentin mag een jaar lang in de Europese kampioenentrui rondfietsen. De Italiaan haalde het in Glasgow na een sprintje tegen Mathieu van der Poel (zilver) en Wout van Aert (brons). Voor België is het de 19de EK-medaille deze zomer.

A drizzly Sunday. Het weer in Glasgow deed zijn status alle eer aan bij de start van het EK wegwielrennen. Regenjasjes aan dus voor het startschot in de Schotse binnenstad. Met z’n allen op zoek naar een opvolger voor Alexander Kristoff en een eventuele negentiende medaille voor de Belgen in deze EK-zomer.

In een typische kampioenschapswedstrijd kregen zeven mindere goden hun kans. Een Griek, een Est en een Let gingen op pad, terwijl ook vier anderen zagen hoe het plots oude wijven begon te regenen. De miezerende neerslag kwam overigens niet alleen, want plots kwam ook de ene lekke band na de andere uit de lucht vallen. Stannard was de eerste, maar lang niet de laatste.

Topfavoriet Peter Sagan deelde ook in de malaise. Of was er meer aan de hand? Even voorbij half koers moest de Slovaak plots ongezien de rol lossen. Bij de eerste, beste tempoversnelling in het peloton verzeilde de wereldkampioen in de achtergrond. Einde verhaal voor Sagan die naar eigen zeggen niet grote doen was vandaag.

De Belgen waren dat duidelijk wel. De mannen van bondscoach De Weert hadden een plannetje klaar en dat werd tot in de puntjes uitgevoerd. Claeys en Van Gestel plaveiden de weg, waarna Wallays en Van Der Sande voor een eerste impuls vanuit het peloton zorgden. Onze landgenoten maakten de vlucht van de dag onschadelijk. Alles te herdoen met nog 60 kilometer te gaan.

Op de San Francisco-achtige straten in Glasgow was een nieuwe Belgische uitval de prelude van een wel heel interessant groepje. Van Aert, Van der Poel, Albasini en Trentin schoven geruisloos mee met Meurisse. Tien man voorop met daarbij voor elk groot wielerland een gezant. In het peloton werd getwijfeld, de vogels waren gaan vliegen.

Door de zware wedstrijd wachtten Van Aert en co tot de slotronde om hun troefkaarten op tafel te gooien. In het geval van de Nederlanders leek dat even een valpartij van Lammertink te zijn. Gelukkig ontsprongen Van Aert, Van der Poel, Herrada en Trentin de dans. Sprinten!

In de laatste rechte lijn roken de veldrijders hun kans. Wout van Aert probeerde als eerste te vertrekken, maar een slimme Trentin ving die versnelling op. De Italiaan hield vervolgens een fel sprintende Van der Poel af op weg naar de Europese kampioenentrui. Bingo voor Trentin, twee en drie voor de 'veldrijders' Van der Poel en Van Aert.

Trentin: "Het was precies een veldrit"

Een gelukkige Matteo Trentin na de aankomst. De kersvers Europese kampioen wegwielrennen had geen woorden voor zijn triomf. "Dit is ongelooflijk, zeker na alles wat er dit jaar is gebeurd. Ik kende veel pech in het voorjaar. Het doet dan ook deugd om hier zo de Europese kampioenentrui in de wacht te slepen."

Met Mathieu Van der Poel en Wout van Aert op het podium moest Trentin zowaar afrekenen met twee veldrijders. Ook de Italiaan reed in een eerder stadium van zijn carrière nog enkele veldritten. "Het was inderdaad een beetje cross vandaag. Het was koud, het regende en er waren wel duizend bochten. Ik wist dus dat ik Van der Poel en Van Aert in de gaten moest houden vandaag."

Topfavoriet Sagan heeft mindere dag

Peter Sagan had vandaag op meer gehoopt, maar moest even voorbij halfweg wedstrijd opgeven: "Ik was niet in een goede vorm. Ik voel nog te veel pijn aan mijn rug en heup van mijn crash in de Tour de France. Ik heb meer tijd nodig om te recuperen. Het technische parcours en het weer was wel oké, maar als je niet de benen hebt. Nu focus ik me op het najaar, ik wil het nog goed doen in Hamburg, de Vuelta en het WK."