Trekt Ineos zich straks ook terug uit Tour? “Voorzorgsmaatregelen moeten op maat en verantwoordelijk zijn” Redactie

17 april 2020

14u31

Bron: Belga 0 Wielrennen Team Ineos zal zich terugtrekken uit de naar eind augustus verplaatste Ronde van Frankrijk als de beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus ontoereikend blijken te zijn. Dat heeft Dave Brailsford, manager van het team dat de voorbije vijf edities van La Grande Boucle won, vrijdag verklaard in een interview met de krant The Guardian.

Brailsford zal naar eigen zeggen niet aarzelen om zijn team uit de rittenkoers te halen indien de voorzorgsmaatregelen niet "op maat, intelligent en verantwoordelijk" zijn.

"Zolang de Tour op het programma staat, zijn we van zin om deel te nemen. Maar we zullen ook opvolgen hoe de zaken evolueren. Dat is een verstandige, verantwoordelijke en redelijke benadering", aldus Brailsford, die verwees naar de beslissing van het Britse team om zich terug te trekken voor Parijs-Nice omdat de veiligheid van de renners volgens hen niet kon gegarandeerd worden.

Dave Brailsford wordt bijgetreden door Jonathan Vaughters, manager van Education First. Ook Vaughters verwacht gepaste maatregelen. "Het is waarschijnlijk een goed idee om de renners in quarantaine te plaatsen voor de start", klinkt het. Vaughters is verder van mening dat organisator ASO te snel de optie van een Tour zonder supporters aan de kant heeft geschoven. "Ik weet dat dat niet tot de traditie behoort. Maar dat lijkt me een goede optie, want je beperkt het risico tot een minimum.”

In The Times verklaarde Brailsford dat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome alleen maar meer gemotiveerd is door het uitstel van de Ronde van Frankrijk. De Brit, die lang moest herstellen na een zware val in het Critérium du Dauphiné van vorige zomer, werkt hard om opnieuw in topvorm te zijn. "Het is ongelooflijk hoe hij thuis kan trainen. (...) De uren die hij bezig is, dat doet pijn aan je ogen.”

De Tour won Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij wil een poging wagen om zich in het rijtje te voegen van renners die de Ronde van Frankrijk vijf keer hebben gewonnen. Dat zijn onze landgenoot Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil, en de Spanjaard Miguel Indurain.

Na overleg met de UCI en vertegenwoordigers van de teams en de renners besliste ASO woensdag de Tourstart met twee maanden uit te stellen. De Ronde van Frankrijk zal doorgaan van 29 augustus tot 20 september.