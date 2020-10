Trekt Evenepoel volgend jaar al naar de Tour? “De Spelen zullen alles bepalen” NVK/GVS

08 oktober 2020

Remco Evenepoel had het bij ‘Vandaag is Rood’, het omkaderingsprogramma van VTM rond de wedstrijden van de Rode Duivels, onder meer over zijn eigen voetbalverleden bij Anderlecht, PSV en de jeugdploegen van de Rode Duivels. Maar de 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step had het uiteraard ook over zijn zware val in de Ronde van Lombardije - wat al uitgebreid aan bod kon in Telefacts NU. “Toen ik viel zag ik niks. Het was zwart. Toen ik er lag kon ik mij niet bewegen en ik dacht dat mijn benen verlamd waren. Na een kwartier kwam alles een beetje los.”

Het missen van de Ronde van Italië - Remco’s grote doel - doet tijdens de revalidatie pijn. “Ik kan niet kijken naar de Giro. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet. Of ik hem zonder mijn blessure zou gewonnen hebben? Goh. We waren op de goede weg. Maar ik ben vooral blij dat ik kan zeggen dat ik er volgend jaar terug voor kan gaan.”

Tour de France

Of slaat hij de Giro over en gaat hij volgend jaar meteen naar de Tour? “De Olympische Spelen zullen alles bepalen. Of die doorgaan of niet.” Op de steun van zijn CEO Patrick Lefevere kan Evenepoel alleszins rekenen. Er wordt een ploeg rondom hem gebouwd. “Of dat al voor volgend jaar zal zijn, dat weet ik niet. Maar we zijn daar zeker mee bezig, ja.”

Analist Marc Degryse wilde weten of Evenepoel geen schrik zal overhouden aan zijn val. “Ik deed nu al een paar trainingsritten en ik had in de bochten terug het goede gevoel te pakken. Van zodra het mogelijk is, ga ik ook terug afdalingen rijden. Het is zaak om opnieuw de grenzen te verleggen. Je kan niet anders, je moet vooruit...”