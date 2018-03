Tratnik wint tijdrit in Internationale Wielerweek Coppi & Bartali, eindzege voor Diego Rosa TLB

25 maart 2018

17u45

Bron: Belga 1 Wielrennen Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) heeft de afsluitende tijdrit in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali (cat. 2.1) gewonnen. De 28-jarige Sloveen legde het parcours van 12,5 kilometer, van Fiorano Modenese naar Montegibbio, af in 19:22, goed voor een gemiddelde van 38,73 kilometer per uur. De Italiaan Diego Rosa (Team Sky) werd tweede op 28 seconden en kroonde zich tot eindwinnaar.

De Spanjaard Victor de la Parte zette de derde tijd neer. Hij was 32 seconden trager dan Tratnik. Thomas Degand was met een veertiende plaats, op 59 seconden, beste Belg. In de eindstand heeft Rosa, die dinsdag zijn 29e verjaardag viert, 20 seconden voor op de Nederlander Bauke Mollema. De Ecuadoraan Richard Carparaz is op 1:02 derde. Degand, 22e op 3:44, is ook in de eindstand beste Belg.

Voor Tratnik is het de vijfde profzege. Vorig jaar won hij de Ronde van Slovakije, nadat hij er ook al de proloog won. Verder kroonde hij zich tot nationaal kampioen in 2016 en veroverde hij de nationale titel in het tijdrijden in 2015.

Diego Rosa volgt op de erelijst de Fransman Lilian Calmejane op. De meesterknecht van Sky boekte zijn derde profzege, de vorige twee veroverde hij nog in het truitje van Astana. In 2015 won hij Milaan-Sanremo, in 2016 een rit in de Ronde van het Baskenland.