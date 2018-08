Transfermarkt in Belgisch wielrennen klaart stilaan uit, maar...: "Kan geen geld besteden dat ik niet heb" Joeri De Knop

22 augustus 2018

09u20 0 Wielrennen Aan 'jobs, jobs, jobs' vooralsnog geen gebrek in het Belgische WorldTour- en procontinentale peloton, zo leert een doorlichting van de transfermarkt. Veel luider en dwingender klinkt de roep om extra sponsoring. 'Geld, geld, geld', is het nieuwe wielermantra.

BELGISCHE WORLDTOUR-TEAMS

Quick.Step Floors: " Geen geld besteden dat ik niet heb"

Hoe zal het team volgend jaar heten? Gooit Patrick Lefevere het met 'The Wolfpack' over een alternatieve boeg? Of slaat hij een nieuwe vis aan de haak, ter vervanging van Quick.Step Floors, dat weliswaar nog drie jaar aan boord blijft, maar dan in een tweede rol. De drang naar vers sponsorgeld is een algemeen Belgisch fenomeen — "bijzonder jammer", vindt Lefevere dat — maar manifesteert zich niet het minst bij één van de machtigste wielerploegen ter wereld. "Ik kan geen geld besteden dat ik niet heb", klinkt het.

