Trainingskamp in de regen: renners Deceuninck-Quick.Step moeten schuilen voor plotse onweersbui in Vlaamse Ardennen DMM

17 juni 2020

14u02 0 Wielrennen Code oranje voor onweer in België en dat hebben ze bij Deceuninck-Quick.Step geweten. De ploeg van Patrick Lefevere is op stage in Kaster en verkent net vandaag het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

Music to our ears 🤗#TheWolfpack riding up the Oude Kwaremont! pic.twitter.com/RycuJ24qEU Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

“Drie dagen gas geven”, zegt ploegleider Tom Steels. Dat is het grote plan van het eerste trainingskamp van Deceuninck-Quick.Step in de Vlaamse Ardennen. Dinsdag deden de renners dat op het parcours van Gent-Wevelgem, woensdag en donderdag wordt het gaspedaal ingedrukt op de kasseien van de Ronde van Vlaanderen. Dat het wel een beetje vreemd is, zegt Tom Steels, om de Vlaamse klassiekers in juni te verkennen. Zo was het dinsdag wel erg warm van Ieper naar Wevelgem, waar twintig renners Gent-Wevelgem als training reden.

Een ander paar mouwen woensdag. Bij de verkenning van de Ronde van Vlaanderen moesten Alaphilippe en co. schuilen voor een plotse regenbui. Vlaanderen zoals het ook weleens in maart, april of eind oktober durft te zijn. De Ronde gaat dit jaar op 18 oktober door. Julian Alaphilippe maakt er normaal gesproken zijn debuut.

Deceuncink-Quick.Step houdt donderdag opnieuw een verkenning van het parcours. De regen zullen ze er dan opnieuw bij moeten nemen. Het leverde in elk geval leuke beelden op. Hieronder een overzicht.

VIDEO: Onweersbui teistert rennerslijven Deceuninck-Quick.Step

Guess what? 😛

It’s the end of the Flanders recon! pic.twitter.com/Z2CFuUCgc0 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

FOTOREEKS: Verkenning Ronde-parcours Deceuninck-Quick.Step