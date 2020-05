Trainer van Evenepoel reageert op kritiek: “Remco heeft uitdagingen nodig, dit is een goede periode ervoor” MG

01 mei 2020

20u33 0 Wielrennen “Het lijkt alsof hij extra z’n best moet doen”, klonk “Het lijkt alsof hij extra z’n best moet doen”, klonk de kritiek in Nederland op de uitdagingen van Remco Evenepoel (20) . Maar Koen Pelgrim, de trainer van het Belgische toptalent, vindt niet dat Evenepoel te veel traint. “Remco heeft nu eenmaal uitdagingen nodig”, reageert hij aan onze redactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Terwijl andere renners in spaarstand leven, legt Remco Evenepoel de zweep erop. Hij reed midden april 300 kilometer in zijn eentje en begin deze week deed hij daar nog een schep bovenop. Eerst reed hij Luik-Bastenaken-Luik, één dag later beklom hij vijftig keer de Muur van Geraardsbergen. Die twee laatste inspanningen waren goed voor ruim 470 kilometer op de fiets.

Is dat niet een beetje veel? Zelfs als hij profwielrenner is, vraagt een mens zich af. In Nederland kwam er kritiek in Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. “Je gaat er kapot aan als je één keer tweehonderd kilometer doet, laat staan twee keer”, zegt ex-renner en commentator Bobbie Traksel. “Je moet in deze tijd je immuunsysteem goed houden en mentaal niet kapotgaan.”

Koen Pelgrim is de trainer van Remco Evenepoel bij Deceunincks-Quick.Step en geeft toe dat driehonderd kilometer trainen, zoals Evenepoel half april deed, misschien een beetje veel is. “Remco heeft uitdagingen nodig. Dit is een goede periode om ze te doen. Mensen zullen daar wel een mening over hebben, en het is ook wel veel. Maar als je 300 kilometer op je gemak rijdt, en je bent goed getraind, is dat niet zo zwaar. Het is niet iets wat je elke dag moet doen. Dit was eenmalig. De dagen ervoor en erna heeft Remco het rustig aan gedaan.”

Nu heeft Remco een rustweek. En ondertussen weten we ook hoe de kalender er gaat uitzien. Vanaf nu kunnen we daar beginnen naar opbouwen Koen Pelgrim

De dubbel Luik-Bastenaken-Luik/Muur van Geraardsbergen was dan weer een ander verhaal. Pelgrim: “Hij wou die beklimmingen doen. Hij heeft ze met enkele dagen uitgesteld. Omdat het slecht weer zou worden, moest het dan maar de dag na zijn Luik-Bastenaken-Luik. Nu heeft Remco een rustweek. En ondertussen weten we ook hoe de kalender er gaat uitzien. Vanaf nu kunnen we daar beginnen naar opbouwen.”

Pelgrim vindt niet dat Evenepoel te hard traint. “Het is niet alsof er volgende maand al een koers is. Aan de andere kant kun je niet volstaan met twee of drie uurtjes trainen op een dag, en dan hopen dat je na een maand weer in topvorm bent.”

Lees ook:

Uitstel is geen afstel: Remco Evenepoel rijdt in alle stilte 50 (!) keer de Muur van Geraardsbergen op

Uitdaging één voltooid: Remco Evenepoel legt 300 kilometer af voor de zorgverleners

De prik van Evenepoel naar Anderlecht: “Bedankt om me te proberen breken”