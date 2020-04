Tourwinnaars in de bres voor coronaslachtoffers: Contador en Bernal veilen fietsen en truitjes SVBM

09 april 2020

14u17 0 Wielrennen Grote atleten, zowel op als naast de fiets. Tourwinnaars Alberto Contador en Egan Bernal willen hun goed hart laten zien en veilen enkele waardevolle relikwieën uit hun carrière. De opbrengsten gaan naar zij die zich inzetten voor anderen tijdens de coronacrisis.

Hola a todos, seguimos luchando con este Covid-19 y quiero hacer un esfuerzo más. Voy a subastar esta bici, original de Giro-Tour 2011 muy especial para mí, lo recaudado irá íntegro para #cruzrojaresponde , lo haré a través de EBay, os dejo el enlace en mi Bio. Un abrazo fuerte pic.twitter.com/UOAJATNbg5 Alberto Contador(@ albertocontador) link

Alberto Contador veilt zijn Specialized tarmac waarmee hij in 2011 de Giro en de Tour reed. Het ros is versierd met gele, roze en rode kleuren, verwijzend naar zijn eindoverwinningen in respectievelijk de Tour, de Giro en de Vuelta. El Pistolero verkoopt de fiets aan de hoogste bieder op eBay ten voordele van het Rode Kruis. De startprijs lag op 2.500 euro, maar intussen bedraagt het hoogste bod al 13.500 euro.

“Ik wil jullie iets heel speciaals tonen. Dit is de fiets waarmee ik in 2011 won op de Etna in de Giro en waarmee ik tijdens de Tourrit naar Alpe d’Huez ten aanval trok op de Col du Télégraphe”, vertelt Contador in een filmpje op Twitter. “Ik heb besloten om deze authentieke fiets te veilen ten voordele van het Rode Kruis, dat het erg zwaar heeft in de strijd tegen het coronavirus.”



Ook Egan Bernal toont zijn groot hart. De eerste Colombiaanse Tourwinnaar veilt naast een Pinarello-fiets ook enkele gele en witte truien van de voorbije Ronde van Frankrijk. De opbrengst gaat naar Fundación Exito, een liefdadigheidsorganisatie die eten en andere benodigdheden voorziet voor kinderen in Colombia die lijden onder de coronacrisis. “We hebben momenteel te maken met een enorm probleem, niet alleen in Colombia maar over de hele wereld”, vertelt Bernal. “Daarom wil ik iets doen. Samen met Fundación Exito organiseren we een grote veiling van enkele leuke spullen. Hopelijk doen jullie massaal mee.”

Contador en Bernal zijn niet de enige profrenners die zich van hun beste kant laten zien. Jolien D’hoore, Dylan Groenewegen en Davide Martinelli kropen al in de rol van fietskoerier, terwijl Michal Kwiatkowski enkele van zijn appartementen in Polen ter beschikking stelde van hulpverleners.

