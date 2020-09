Tourwinnaars Froome en Thomas spreken na niet-selectie voor Tour: “Ik wilde niet in dienst rijden van Bernal” Redactie

09 september 2020

12u23 0 Wielrennen In de weken dat Chris Froome en Geraint Thomas op jacht haden willen gaan naar een nieuwe Tourzege, rijden ze momenteel rond in Tirreno-Adriatico. "Ik maak er geen geheim van dat ik niet ben waar ik had willen zijn", zei Froome voorafgaand in de Gazzetta dello Sport.

De leiding van Team Ineos achtte Froome na zijn zware val vorig jaar nog niet in staat in Frankrijk een gooi naar de macht te doen. "Dat was een teleurstelling, maar die heb ik inmiddels voor 100 procent verwerkt", aldus Froome. "Ook in de Tirreno probeer ik per dag beter te worden. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog jaren op het hoogste niveau mee kan. Dat veel zogenoemde deskundigen daaraan twijfelen, motiveert mij alleen maar. Ik heb veel vertrouwen dat het goed gaat komen.”

Froome (35) fietst vanaf komend seizoen voor Team Israel Start-Up Nation. Daar rijden met Jenthe Biermans, Ben Hermans en Tom Van Asbroeck momenteel drie Belgen. Zijn nieuwe teamleiding liet al weten 'de Messi van het wielrennen' in huis te hebben gehaald.

Thomas: “Wilde de Tour niet in dienst rijden”

Ook Geraint Thomas is momenteel aan de slag in Tirreno-Adriatico. Tegenover de Gazzetta dello Sport gaf de Welshman woensdag aan enkel te hebben willen aantreden in La Grande Boucle als kopman. “Dat lijkt misschien een beetje cru, maar ik wilde de Tour niet in dienst rijden”, aldus de 34-jarige Thomas. “Het was een teleurstelling niet te mogen starten, maar ik heb het gevoel dat ik op een punt in mijn carrière ben gekomen waarop ik maximaal moet profiteren van de opportuniteiten die zich aandienen. In de Giro (3-25 oktober, red.) heb ik een betere kans. Het parcours ligt me. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de rol van kopman in een grote ronde aankan. Dat is ook de enige rol die mij interesseert.” Thomas won de Tour in 2018 en werd vorig jaar tweede na zijn ploegmakker Egan Bernal.

Thomas kwam in de Dauphiné in augustus niet verder dan een 37e plaats in het eindklassement. “Ik ben wel een beetje beter nu”, verklaarde hij woensdag. “Het gevoel zit goed. Mijn ambities in de Tirreno? Dat weet ik nog niet, maar de rit van woensdag zit er wel al interessant uit.”

