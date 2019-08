Tourwinnaar Bernal slaat babbeltje met Wout van Aert en Stig Broeckx in Herentals VTT

01 augustus 2019

In aanloop naar het na-Tourcriterium van Herentals is het tot een ontmoeting gekomen tussen Tourwinnaar Egan Bernal, Stig Broeckx en Wout van Aert in het revelidaticentrum REVAlution van ‘To Walk Again’. Dat is de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Bernal nam eerder deel aan de criteriums van Aalst, Roeselare en Acht van Chaam en staat vanavond ook aan de start in Herentals. En in de Antwerpse stad ontmoette hij zonet dus Van Aert en Broeckx.

De drievoudig kampioen veldrijden mocht gisteren, bijna twee weken na zijn val in de tijdrit van de Tour, het ziekenhuis verlaten. Van Aert liep bij zijn valpartij in de tijdrit in Pau een grote wonde op in zijn dijbeen. Enkele dagen geleden werd hij er voor de tweede keer aan geopereerd in het ziekenhuis van Herentals door dokter Toon Claes, ook te zien in bovenstaande video.