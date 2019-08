Tourwinnaar Bernal slaat babbeltje met Van Aert en Stig Broeckx, Van Aert: “Het duurt allemaal veel langer dan ik verwacht had” VTT

01 augustus 2019

17u42 2

In aanloop naar het na-Tourcriterium van Herentals is het tot een ontmoeting gekomen tussen Tourwinnaar Egan Bernal, Stig Broeckx en Wout van Aert in het revelidaticentrum REVAlution van ‘To Walk Again’. Dat is de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Bernal nam eerder deel aan de criteriums van Aalst, Roeselare en Acht van Chaam en staat vanavond ook aan de start in Herentals. En in de Antwerpse stad ontmoette hij dus Van Aert en Broeckx.

Bernal toonde veel respect voor Van Aert en Broeckx. Hij ging er ook meteen naartoe om te horen hoe het met hen ging. “Wout kende ik van de Tour”, aldus Bernal. “Toffe jongen en ik heb enorm veel respect voor wat hij toonde. Die val moet enorm pijnlijk geweest zijn. Ik hoop dat het redelijk snel in orde met hem komt en dat hij terug de fiets op kan. Want wat hij die dagen in de Tour liet zien was toch wel indrukwekkend.” En ook voor Broeckx had Bernal niets dan lof in petto. “Ik ken zijn verhaal en ik weet vanwaar hij komt. Ik kan er alleen maar respect voor opbrengen. Dat is mooier en straffer dan de Tour winnen.”

“Ik had hier getekend om normaal het criterium te rijden, maar dat was net voor mijn val”, aldus Wout van Aert in Herentals. “Een beetje een dubbel gevoel dus, maar toen ik hoorde dat Stig kwam, wilde ik toch ook even naar het ziekenhuis komen. Bovendien ben ik ook peter van ‘To Walk Again’ en dan moest ik hier toch wel echt zijn. Het criterium zelf heb ik wel aan mijn voorbij laten gaan. Daarvoor heb ik nog net iets te veel pijn. Veel bewegen is er nog niet bij. Ik moet nogal veel aan mijn vriendin vragen (lacht). Onze vakantie is inderdaad in het water gevallen. Hopelijk kunnen we dat nog inhalen. Aan koersen moet ik voorlopig nog niet denken. Ook het nieuwe veldritseizoen is nog twijfelachtig. Voorlopig moet ik er zelfs nog niet aan denken om op krukken te lopen. Het duurt allemaal veel langer dan ik had verwacht.”

De drievoudig kampioen veldrijden mocht gisteren, bijna twee weken na zijn val in de tijdrit van de Tour, het ziekenhuis verlaten. Van Aert liep bij zijn valpartij in de tijdrit in Pau een grote wonde op in zijn dijbeen. Enkele dagen geleden werd hij er voor de tweede keer aan geopereerd in het ziekenhuis van Herentals door dokter Toon Claes, ook te zien in bovenstaande video.

Stig Broeckx keek zijn ogen dan weer uit op de revalidatieafdeling. “Het bezoek aan de Tour was best wel zwaar. Emotioneel en fysiek. Ik ben er best moe van, maar dat ik hier in Herentals mag zijn, dat wilde ik ook niet overslagen. Ik geniet er ergens wel van. Ergens is het ook wel vreemd dat ik nu blijkbaar een toonbeeld ben voor anderen. Als ik hier rondkijk en kijk hoe mensen hier moeten werken om te revalideren: knap. Als ik hen daar een beetje bij kan helpen, dan is dat mooi meegenomen. Dan wil ik graag dat voorbeeld zijn. Ik kan alleen maar aanrijden: heb je pijn of last: probeer zo snel mogelijk terug verder te doen. Zelf fiets ik een beetje terug, maar gewoon voor het plezier. Nu geniet ik er echt van. Vroeger was het trainen, trainen, trainen (met een brede lach). Ik hoop dat ik met mijn aanwezigheid hier heel wat mensen moed kan geven.”