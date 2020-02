Tourwinnaar Bernal puurt extra motivatie uit opmars Evenepoel: “Door hem heb ik afgelopen maanden harder getraind” TLB

20 februari 2020

08u09 2 Wielrennen Egan Bernal (23) stond er naar eigen zeggen nooit zo goed voor als nu. De Tourwinnaar van vorig jaar poneert dat in een gesprek met de Colombiaanse nieuwszender Noticias Caracol. En daar heeft de opmars van ene Remco Evenepoel (20) blijkbaar wel wat mee te maken.

“Het is ongelooflijk hoe goed die jonge kerels al zijn op hun leeftijd”, stelt Bernal, die vorig jaar al eens tegen Evenepoel ‘koerste’ tijdens het Natourcriterium in Aalst. Evenepoel gooide zijn voorwiel toen als eerste over de streep. “Remco werd bijvoorbeeld tweede op het WK tijdrijden. Op zijn negentiende! Op die leeftijd stond ik zeker nog niet zo ver in het tijdrijden.”

“Remco en Tadej (Pogacar, nog een toptalent dat dit seizoen meteen twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Valencia won, red.) zijn veel jonger dan ik en ze komen dichterbij. Dat motiveert me ook om harder te werken, om alles perfect te doen. Ik wil mijn allerbeste niveau blijven halen, maar tegelijk moet ik ook beseffen dat er jongens op komst zijn die me op termijn willen verslaan.”

Tour de France

Bernal begon zijn seizoen in eigen land. Eerst reed hij het nationaal kampioenschap tegen de klok, daarna het Colombiaans kampioenschap op de weg (waar hij stevig viel en toch tweede werd) en ook de Ronde van Colombia heeft hij al achter de kiezen. Zijn grote doel is ook dit seizoen om de Tour te winnen. “Geen wedstrijd is groter dan de Ronde van Frankrijk", zegt de 23-jarige Zuid-Amerikaan. “Ik wil weer winnen en de druk zal ook groter zijn. Als ik tweede word, zullen de mensen focussen op het feit dat ik niet de beste was.”

Bernal heeft naar eigen zeggen geen reden om zich zorgen te maken. “Ik ben blij met mijn voorbereiding tot dusver”, verzekert de Colombiaan. “Ik ben beter dan op hetzelfde moment vorig jaar. Ik heb meer kilometers getraind. Aan lagere intensiteit, maar wel meer kilometers.” In de Ronde van Colombia werd Bernal vierde in het eindklassement en tweede in het bergklassement.

