Tourwinnaar Bernal op na-Tourcriterium Aalst: "Ik heb hoofdpijn, te veel bier..."

29 juli 2019

19u35

Bron: VTM 1

Tourwinnaar Egan Bernal is van de partij op het na-Tourcriterium in Aalst, dat later op de avond gereden wordt. “Ik heb hoofdpijn, want ik heb gisteren te veel bier gedronken”, grapte de 22-jarige Colombiaan. “Ik ben blij in België te zijn, de Tour startte hier. En of ik al besef dat ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb? Neen, eerlijk gezegd niet. Het is ook nog maar net gebeurd.”