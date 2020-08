Tourorganisatie versoepelt coronaregels: ploegen moeten niet langer naar huis bij twee positieve gevallen Redactie

27 augustus 2020

17u27 1 Tour de France De organisatie van de Ronde van Frankrijk heeft de coronamaatregelen versoepeld. Zo worden teams niet langer naar huis gestuurd wanneer er twee positieve gevallen in de bubbel van de ploeg zijn. Die regel werd niet goed onthaald door meerdere teams, maar is nu dus geschrapt uit het protocol.

In het oorspronkelijke coronaprotocol had wedstrijdorganisator ASO een passage opgenomen die stelde dat een team niet meer van start mocht gaan in de Tour, wanneer twee of meer leden van de bubbel van 30 positief testten op het coronavirus. Zelfs sterke symptomen bij twee of meerdere renners konden leiden tot uitsluiting.

De passage in het protocol kwam nog meer onder druk te staan nadat BORA-hansgrohe zich terugtrok uit de Bretagne Classic na een positieve test van renner Oscar Gatto. Tenminste, zo leek het, want achteraf bleek het om een vals-positieve test te gaan.

De organisatie wil vermijden dat eenzelfde situatie zich voordoet in de Ronde van Frankrijk en besliste daarom de passage te schrappen uit het draaiboek. Een beslissing die tot veel opluchting zal leiden bij de ploegen.

