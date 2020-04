Tourbaas Prudhomme sluit Ronde van Frankrijk zonder publiek uit IB

Tourbaas Christian Prudhomme weet nog helemaal niet of de Ronde van Frankrijk komende zomer kan worden afgewerkt. Maar de 59-jarige Fransman wil één ding wel graag duidelijk maken: "Er komt zeker geen Tour achter gesloten deuren", benadrukte hij.

De Ronde van Frankrijk staat nog op de kalender voor 27 juni tot en met 19 juli. Door de enorme impact van het coronavirus in de wereld is echter ook het doorgaan van het jaarlijkse wielerfestijn erg onzeker geworden. Een verschuiving naar begin augustus zou wellicht nog een oplossing kunnen zijn, maar Prudhomme wil naar eigen zeggen vooralsnog vasthouden aan de oorspronkelijke data.

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, opperde onlangs dat mogelijk een Tour achter gesloten deuren een alternatief zou kunnen zijn. Dan zouden sowieso geen fans welkom zijn bij de start en finish en zouden ook de podiumceremonies en de reclamekaravaan uit het draaiboek worden geschrapt.

Het opmerkelijke voorstel van Maracineanu zorgde voor nogal wat negatieve reacties binnen en buiten het peloton. Op de Franse website Sports Auvergne keerde Prudhomme zich eveneens tegen het plan. "Ik wens maar één ding en dat is dat de Tour de France georganiseerd kan worden. Niet omdat het de Tour is, wel omdat het schrappen van de Tour zou betekenen dat ons land zich in een catastrofe zou bevinden. En dat wenst uiteraard niemand.”