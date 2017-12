Tour start in 2019 in Brussel met rit in lijn, gevolgd door een ploegentijdrit Redactie

10u42

Bron: Belga 2 Photo News Merckx betwijfelt of hij de Grand Départ in 2019 in Brussel zal bijwonen. Wielrennen De Ronde van Frankrijk van 2019, die zoals bekend in Brussel zal starten, zal openen met een rit in lijn, gevolgd door een ploegentijdrit. Dat maakte Het Nieuwsblad vanmorgen bekend. De officiële presentatie van het parcours door Tourorganisatie ASO en de Stad Brussel volgt op 16 januari.

De Tour zou op zaterdag 6 juli starten met een rit in lijn, die zowel Vlaanderen als Wallonië passeert. Op zondag volgt een ploegentijdrit in Brussel.

De Tour zal in 2019 in Brussel starten ter nagedachtenis van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. Die zal dan exact vijftig jaar geleden zijn. Of Merckx zelf aanwezig zal zijn bij de Grand Départ is echter maar de vraag. De Kannibaal leeft momenteel in onmin met ASO, meteen ook de reden waarom Merckx zich heeft teruggetrokken uit het organisatiecomité van de Ronde van Oman, eveneens een organisatie van ASO.