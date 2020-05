Tour-partner Mavic onder curatele, toekomst fietsonderdelenbedrijf onzeker DMM

08 mei 2020

08u06 1 Wielrennen Grote problemen bij Mavic. Het Franse fietsonderdelenbedrijf, dat bekend is als partner van de Tour zit in financieel moeilijk vaarwater. Er wordt gezocht naar een overnemer.

Je kent ze wel, de gele neutrale wagens in de Tour. Als er eens geen ploegwagen in de buurt is, wenken de renners meestal die auto’s om pech onderweg te verhelpen. Chris Froome reed na een val op de Ventoux in 2016 zelfs even op een gele reservefiets. Mavic is al jaar en dag partner in de Tour, maar na 40 jaar zou het wel eens voorbij kunnen zijn voor het bedrijf dat in 1889 werd opgericht en wereldwijd 250 mensen in dienst heeft.

Niet omdat de Tour niet meer gelooft in het fietsonderdelenbedrijf, wel omdat Mavic met zware financiële problemen kampt door de coronacrisis. De Franse onderneming staat sinds 2 mei onder curatele en zoekt een overnemer. “De handelsrechtbank van Grenoble heeft Mavic op 2 mei onder curatele verklaard, met een waarnemingsperiode van zes maanden”, vertelde Gérard Meunier, secretaris van het Sociaal en Economisch Comité (personeelsraad), aan persagentschap AFP.

