Tour (mét publiek) kan vier weken opschuiven: start- en aankomstgemeenten willen zich “soepel opstellen” Bart Audoore

07 april 2020

07u11 0 Wielrennen De Tour werkt aan een scenario met start op zaterdag 25 juli en finish op zondag 16 augustus. Dat blijkt uit onderzoek van de Franse krant 'Le Parisien'.

Het is onder voorbehoud, met veel 'als' en 'indien' dus, want zolang de coronacrisis niet onder controle is, wordt er niet gekoerst, maar er is dus een concreet plan om de Tour een kleine maand uit te stellen. Bij Le Parisien ontdekten ze dat organisator ASO alle start- en aankomststeden heeft gevraagd of het mogelijk is om de passage op hun grondgebied met vier weken op te schuiven. De krant deed dezelfde oefening: ze contacteerde alle lokale besturen met de vraag of een verlate Tour mogelijk is. De conclusie is dat "iedereen zich soepel wil opstellen", klinkt het. "Er is unanimiteit bij de burgemeesters en hun gemeenteraadsleden: het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd."

Enige voorwaarde is dat het een Tour mét publiek wordt. Niemand wil een Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren, zoals de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu vorige week opperde. Logisch vanuit het standpunt van de steden: zij betalen een redelijk bedrag voor de passage van de Tour (80.000 euro voor een start, 120.000 euro voor een finish) en ze kunnen die investering enkel terugverdienen via de toeristen en wielerliefhebbers. Ook ASO-baas Christian Prudhomme verwierp al het idee van een Tour zonder publiek. (BA)

