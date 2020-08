Tour is onverbiddelijk met coronaregels: bij twee positieve tests moet hele ploeg naar huis SVL

21 augustus 2020

07u49 4 Wielrennen Organisator ASO laat niets aan het toeval over. Het bezorgde alle deelnemende ploegen aan de Tour onlangs een document waarin het de te respecteren maatregelen tegen het coronavirus opsomt. Zo worden ploegen waarin minstens twee renners of leden van de entourage positief testen onverbiddelijk uit de Tour gezet.

Volgende week zaterdag is het zover: dan gaat in Nice de 107de Ronde van Frankrijk van start. Dat het een aparte editie zal worden, staat buiten kijf. Om alles veilig te laten verlopen, stelde organisator ASO een document op met de coronamaatregelen waar iedereen binnen de grote “Tourbubbel” zich aan moet houden. Zo worden renners en andere leden van een ploeg meteen uit de Tour gezet bij een positieve test. Logisch, maar de meest opvallende regel: als in een ploeg twee of meer mensen positief testen, wordt het hele team meteen geschrapt uit de race. Bij positieve tests blijft de Tour dus gewoon doorgaan, alleen individuele renners en ploegen kunnen verwijderd worden. The show must go on, behalve bij een grootschalige uitbraak van het virus in Frankrijk. Dan kan de regering alsnog beslissing om de Tour stop te zetten.

Een renner moet overigens niet eens positief testen op het coronavirus om uit de Tour gezet te worden. “Ernstige symptomen” vertonen, volstaat al voor diskwalificatie. Bij lichtere symptomen is het aan de teamdokters en medische staf van de Tourorganisatie om te beslissen of een renner al dan niet nog van start mag gaan. En daar stopt het niet. ASO zorgt ook voor een ‘contacttracing’-systeem. Iedereen die in nauw contact gekomen is met iemand die positief test, wordt eveneens uit de “Tourbubbel” verwijderd en moet 14 dagen in quarantaine. Daarnaast moeten renners twee keer per dag een vragenlijst over hun gezondheid invullen, een dagboek bijhouden, ook in de teambus een mondmasker dragen, enzovoort.

De regels gaan in vanaf woensdag 26 augustus, wanneer de ploegen in Nice verwacht worden, en gelden - vanzelfsprekend - tot het einde in Parijs. Het zijn beslissingen die ook een zware impact kunnen hebben op de sportieve afloop van de Tour. Als Egan Bernal of Primoz Roglic straks als leider het laatste weekend ingaat, maar pakweg een masseur en kinesist van hun ploeg positief testen, moeten ze onverbiddelijk naar huis en verspelen ze hun eindwinst.

