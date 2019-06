Tour in gevaar? Tom Dumoulin stelt hoogtestage uit om gehavende knie extra rust te geven DMM

18 juni 2019

14u41 0 Wielrennen Het ziet er voor Tom Dumoulin (28) niet goed uit met het oog op de komende Ronde van Frankrijk. De kopman van Team Sunweb heeft zijn hoogtestage in La Plagne moeten uitstellen. Dumoulin zou normaal gezien gisteren al naar Frankrijk afreizen.

Maar zover kwam het dus niet. De 28-jarige Nederlander besliste in laatste instantie om nog even thuis te blijven alvorens naar La Plagne te trekken. Dumoulin was al halverwege zijn tocht naar Frankrijk, maar keerde volgens trainer Hendrik Werner plots zijn kar. De reden: Dumoulin wil nog extra recuperatie inbouwen om zijn gehavende knie te laten rusten. Naar eigen zeggen is hij na een operatie zondag nog niet aan een hoogtestage toe. Team Sunweb bevestigde vandaag het verhaal. De ploeg had gisteren nog bekendgemaakt dat er groen licht was voor de hoogtestage van Dumoulin. Nu wordt dat met enkele dagen uitgesteld.

Dumoulin moest vorige maand in de eerste week van de Giro opgeven na een val op zijn linkerknie. Na een korte revalidatie startte hij opnieuw in de Dauphiné, maar ook daar moest hij in het slotweekend de remmen dichtknijpen met een gezwollen knie. Naast een scheurtje in het kraakbeen werd in het gewricht ook een stukje grind gevonden. Een overblijfsel van zijn val in de Giro en wellicht de oorzaak van de irritatie. Dumoulin werd er zondag nog aan geopereerd. Daarbij werd een flinke snijwonde gemaakt die met tien hechtingen werd gedicht.

“Tom heeft een kleine operatie ondergaan. Daarbij werd een klein stukje grind uit de knie verwijderd. Het overblijfsel van de valpartij zorgde ervoor dat de knie stevig ging opzwellen”, aldus Camiel Aldershof. De ploegarts van Team Sunweb vertelde na de operatie ook dat de toestand van Dumoulins knie dagelijks zou worden opgevolgd, met de mogelijkheid om zijn trainingschema aan te passen. Met het uitstellen van zijn hoogtestage in La Plagne is dat nu al zeker het geval.

In de mededeling van Team Sunweb klinkt het dat de stage met “enkele dagen wordt uitgesteld. Het is een hectische week geweest voor Tom met verschillende ups en downs. De bijkomende dagen thuis moeten het voor Dumoulin mogelijk maken om zijn knie extra rust te gunnen.”