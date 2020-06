Tour Down Under legt datum in januari 2021 vast Redactie

09 juni 2020

11u55

Bron: Belga 0 Wielrennen De Santos Tour Down Under wordt begin volgend jaar gereden van 19 tot 24 januari. Dat bevestigt de Australische organisatie op de website van de WorldTourwedstrijd.

Voor de zesdaagse rittenkoers bij de mannen zijn eerst de vrouwen aan de beurt met de Santos Women's Tour Down Under van 14 tot 17 januari. De Schwalbe Classic, de traditionele opwarmer voor de Tour Down Under, wordt 17 januari afgewerkt.

Het parcours van de 23e editie van de Tour Down Under in en rond Adelaide wordt later vrijgegeven. Ondanks de coronacrisis hoopt de organisatie een volledig programma te kunnen afwerken. Begin dit jaar won Richie Porte (Trek-Segafredo) de rittenkoers in eigen land voor de tweede keer.