Tour-deelname niet in gevaar: Geraint Thomas komt met schrik vrij na zware val in Ronde van Zwitserland XC

18 juni 2019

22u20

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 38 Ronde van Zwitserland Geraint Thomas heeft geen zware blessures opgelopen na zijn val in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Dat bevestigde Team Ineos. Zijn Tour-deelname komt niet in gevaar.

Op iets minder dan dertig kilometer van de streep was Thomas betrokken bij een zware valpartij. De 33-jarige Welshman moest noodgedwongen opgeven en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het uiteindelijke verdicht: een geschaafde schouder en een snee boven zijn rechteroog. De schade valt dus mee.

“Ik kwam bij de val op mijn schouder en mijn gezicht terecht en daardoor was er meteen heel wat bloed. Met hoofdblessures moet je altijd voorzichtig zijn en dus maakten de dokters de juiste beslissing door me uit de koers te halen, terwijl ik wou voortrijden”, aldus Thomas in een mededeling van Team Ineos.

Zijn deelname aan de Tour, die begin komende maand in Brussel van start, komt niet in het gedrang. “Dit is frustrerend en natuurlijk ook een tegenslag in mijn voorbereiding, maar er is nog tijd genoeg vooraleer de Tour van start gaat. We zullen wat aanpassen en ik ben er zeker van dat mijn coach al een plan heeft om me tegen 6 juli klaar te stomen.” De verwachting is dat de Tourwinnaar van vorig jaar een van de komende dagen al opnieuw mag fietsen.

.@GeraintThomas86 has escaped relatively unscathed following today’s crash at the #TourDeSuisse.



We've got a full update including reaction from Geraint and Team INEOS Doctor Derick Macleod. Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Caída de Geraint Thomas!

Parece que no va a poder seguir.

Zeits también en el suelo.#TourdeSuisse pic.twitter.com/Rl5G1L4jcV Alpe__dHuezBT(@ Alpe__dHuezBT) link