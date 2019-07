TOUR DE MERCKX. Van Looy wint in Nancy, Merckx: “Het was niet altijd rooskleurig tussen ons” Dries Mombert Jolien Lelièvre

02 juli 2019

06u05 12 Wielrennen The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het relaas van de rit (van 214km) naar Nancy. Rik Van Looy won die etappe, in wat zijn laatste Tour zou worden. “De bedoeling was om niet te veel inspanning te leveren toen Van Looy vroeg in die rit in de aanval ging”, blikt Merckx terug. “Waarom zouden we achter hem rijden, als ik wist dat hij toch de Tour niet kon winnen? Of ik het hem gunde? Mwa, als Rik sterk genoeg was, waarom zou hij dan niet winnen? Ik heb Van Looy altijd ervaren als een groot renner en kampioen. Het was niet altijd rooskleurig tussen ons. Het was soms rijden om mij te doen verliezen, maar dat is verleden tijd. Dat is allemaal voorbij. De gele trui van Stevens bleef die dag ook in de ploeg. Dat was belangrijk voor ons, ja. Het zorgde voor extra inkomsten en publiciteit.”

