TOUR DE MERCKX. “Nog altijd een litteken van wespensteek” Dries Mombert Jolien Lelièvre

12 juli 2019

06u25

Bron: Foto's: Tonny Strouken 16 Wielrennen The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het relaas van de veertiende rit, waarin Agostinho in Revel wint na een indrukwekkende solo. “Agostinho was oppermachtig in die rit. Hoe hij die dag gereden heeft, dat was ongelofelijk. Wij koersten met heel de ploeg achter hem om nog een massaspurt te hebben, maar hij liep alleen maar uit. Op een gegeven ogenblik stuurden we zelfs de sportbestuurder naar voren om te zien of hij niet achter een auto aan het rijden was. Agostinho kon zo hard fietsen bij momenten... Hij heeft die rit zeker niet zomaar gekregen. Ik kreeg inderdaad een wespensteek die dag. Dat was paniek, natuurlijk. Ik had schrik dat er een infectie ‘op zou komen’ en het erger zou worden. Ik heb er nog altijd een litteken van. Niet dat het erg was, maar het zorgde toch voor zenuwachtigheid. Uiterlijk niet, maar innerlijk wel, hoor.”

