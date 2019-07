TOUR DE MERCKX. “Ik vroeg me paar keer af waar ik mee bezig was”: Merckx over “één van zijn grootste nummers” Dries Mombert Jolien Lelièvre

15 juli 2019

07u11

Bron: Foto's: Tonny Strouken 16 Wielrennen The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het verhaal één van Merckx’ “grootste nummers ooit”, zoals fotograaf Tonny Strouken het omschrijft. Op 15 juli 1969 won Merckx de rit met aankomst in Mourenx met bijna acht minuten voorsprong na een solo van 140 kilometer. “Beneden de Tourmalet dacht ik dat de rest bij mij zou komen”, doet Merckx het verhaal van die dag. “Ik had een minuut voorsprong en wou gewoon mijn tempo houden. Niet echt met de bedoeling om afstand te nemen, maar het gat werd alleen maar groter op de Soulor en de Aubisque. Ik wou die dag geen 140 km alleen rijden, maar wat kon ik doen? Stoppen om iets te gaan drinken en dan weer meerijden met de anderen? Neen, ik vroeg mezelf wel een paar keer af waar ik mee bezig was. Je moest toch een beetje gek zijn om zoiets in de Tour te doen, hé. Het was een risico in feite. De Tour was nog niet voorbij en ik kon er achteraf een serieuze weerbots van krijgen. Gelukkig heb ik geen klop gekregen. Wat ik er verder nog van onthoud? (lacht) ‘t Was ‘nen langen dag’!”

