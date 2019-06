TOUR DE MERCKX. De superfavoriet over zijn eerste Tour in ‘69: “Ik wou bewijzen dat ik de sterkste was” Dries Mombert Jolien Lelièvre

28 juni 2019



The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het relaas van dag één: de openingstijdrit in Roubaix. In moeilijke omstandigheden. De druk voor Merckx was groot. Vier weken eerder werd hij beschuldigd van doping en uit de Giro gezet. “Ik wou bewijzen dat ik een zuiver renner was. En dat ik de sterkste was.”

