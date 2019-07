TOUR DE MERCKX. “Als ik een tegenstander kon uitschakelen, dan deed ik dat” Dries Mombert Jolien Lelièvre

09 juli 2019

06u51

Bron: Foto's: Tonny Strouken 16 Wielrennen The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het relaas van de elfde rit tussen Briançon en Digne. Daarin pakte Merckx opnieuw de etappezege. Hij bleef in een sprint met twee zijn Italiaanse concurrent Gimondi voor. Merckx vergrootte met zijn ritwinst ook zijn voorsprong in het klassement op zijn meest naaste belager Roger Pingeon. Na de aankomst in Digne had hij een voorsprong van 5:43 op de Fransman, die op dat moment tweede was in het klassement.

“Ik ben met Gimondi weggereden in de afzink van de Col d’Allos. Ik was een goeie piloot, ja. In de afdaling heb ik nooit schrik gehad, zelfs niet als het regende of koud was. Als het moest, kon ik rap bergaf rijden om een koers te winnen. Als ik de Poggio naar beneden moest glijden, dan konden er technisch weinig met mij mee. Het was niet van mijn gewoonte, maar die dag naar Digne reed ik vooral om Pingeon op afstand te zetten. Als ik een rechtstreekse tegenstander kon uitschakelen, dan deed ik dat. Ik moest Gimondi laten winnen, maar hij heeft maar één keer overgepakt. Ik heb daarna vier of vijf kilometer alleen op kop gereden. Aan de meet kwam hij er niet meer over. Hij was natuurlijk kwaad, maar ja...”

