TOUR DE MERCKX. Agostinho wint eerste van twee ritten: “Een krachtmens, ongelofelijk” Dries Mombert Jolien Lelièvre

03 juli 2019

07u30 12 Wielrennen The summer of 69. Dat was de maanlanding én de Tour van Eddy Merckx. Vijftig jaar na de start van zijn eerste Tour de France blikt hij met ons rit per rit terug op wat de strafste overwinning uit zijn carrière zou worden.

Vandaag het relaas van rit zes (193km) naar Mulhouse. De betreurde Joaquim Agostinho won na een lange solo-aanval. “Hij kon gewéldig koersen. Misschien was hij net te zwaar om bergop te rijden, maar een krachtmens, ongelooflijk. Echt een prachtige renner. Ploegmaat Julien Stevens verloor in Mulhouse het geel aan Désiré Letort. Dat was spijtig, maar ik moest zien dat ik zelf vooraan bleef. Ik was de grote favoriet, dus ik mocht geen enkel risico nemen. Letort was enkele jaren voordien mijn ploegmaat bij Peugeot geweest. De ploeg die de gele trui had, ging ook met ons mee de koers controleren. Dat was een voordeel.”

