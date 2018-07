Zorgen om Benoot: landgenoot bij Lotto-Soudal komt hevig bloedend over de aankomst DMM

10 juli 2018

18u29 1 Tour De France Grote zorgen om Tiesj Benoot bij Lotto-Soudal. Onze landgenoot kwam in Sarzeau tien minuten na het peloton over de meet. Benoot kwam op vijf kilometer van de aankomst ten val en ging na het overschrijden van de finish meteen naar mobiele radiologie.

Een hectisch finale vandaag in de Tour. Op weg naar Sarzeau lieten de vluchters van de dag weinig van hun pluimen waardoor het in de laatse kilometers alle hens aan dek was in het peloton. Op vijf kilometer van de aankomst leidde dat tot een fikse valpartij in de voorwacht van het peloton. Schaduwfavorieten Zakarin en Uran kwamen er zonder kleerscheuren en al te grote tijdsverliezen van af. Enkele andere renners waren er erger aan toe.

Onder meer Axel Domont van AG2R kon niet meer verder, maar ook Tiesj Benoot bleef lange tijd aan de kant zitten. Onze 24-jarige landgenoot kwam uiteindelijk hevig bloedend over de aankomst, ruim tien minuten na ritwinnaar Fernando Gaviria. Benoot ging daarbij meteen naar de mobiele radiologie-afdeling die de Tour-organisatie bij de aankomst voorziet. Voorlopig is het nog wachten op nieuws omtrent een mogelijke blessure.