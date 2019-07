Zo straf zijn de renners van Jumbo-Visma GLA

08 juli 2019

09u39 0 Tour de France Wat een openingsweekend van de Tour voor Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie won met Mike Teunissen de openingsrit en pakte gisteren ook op indrukwekkende wijze de zege in de ploegentijdrit. Teunissen mag vandaag opnieuw de gele trui aantrekken, Wout van Aert start in het witte exemplaar in Binche. Zo straf zijn de renners van Jumbo-Visma:

In voetsporen van Panasonic

Jumbo-Visma is de eerste Nederlandse ploeg die een ploegentijdrit in de Tour wint sinds Panasonic over 63,5 kilometer in Libourne in 1992, met destijds onder meer Maurizio Fondriest, Olaf Ludwig, Viatcheslav Ekimov, Guy Nulens, Marc Sergeant en Eric Van Lancker in de rangen.

Eerste twee zeges voor zelfde team sinds 1987

Jumbo-Visma is het eerste team sinds Superconfex in 1987 dat de eerste twee ritzeges pakte. Het Nederlandse team, op wier structuur Jumbo-Visma vandaag nog draait, dankte haar succes destijds aan Jelle Nijdam (die de proloog in Berlijn won) en Nico Verhoeven (die de eerste rit in lijn van Berlijn naar Berlijn op zijn naam schreef na een spurt met zes). Leuk detail: Verhoeven is vandaag ploegleider bij Jumbo-Visma.

Teunissen imiteert Nijdam

Mike Teunissen is de eerste Nederlander sinds Jelle Nijdam in 1988 die de gele trui langer dan een dag vasthoudt.

Een Noorderbuur die drie dagen op rij op kop staat? Dat is ook van 1988 en Teun van Vliet geleden. Teunissen weet vandaag dus wat gedaan.

Van Aert naast Theuns

Wout van Aert is pas de tweede landgenoot die het jongerenklassement van de Tour in de 21ste eeuw aanvoert. Zijn voorganger is Edward Theuns. Hij pakte de witte trui na een vijfde plaats in de openingsetappe van de Tour 2016 van Mont-Saint-Michel naar Utah Beach. Na rit twee was hij zijn eerste plek al kwijt aan Julian Alaphilippe. Benieuwd of Wout van Aert het langer uitzingt.