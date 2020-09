Zo slopend was de moordende klim naar Méribel: Roglic met grimas, afgepeigerde Pogacar moet erbij gaan zitten Redactie

16 september 2020

Moordend was hij, de slotklim van de zeventiende Tourrit. En dat was er ook aan te merken bij de twee grote kanshebbers op de eindzege. Geletruidrager Roglic kwam met een flinke grimas op z'n gezicht over de streep op de Col de la Loze en dichtste belager Tadej Pogacar moest er zelfs even bij gaan zitten. Compleet afgepeigerd was de jonge Sloveen. Dat hij zeventien seconden verloor op Roglic, zal daar niet bij geholpen hebben...

Lopez wint spektakelstuk op Col de la Loze, Roglic zet Pogacar op een kleine minuut in de strijd om geel

