Zijn liefde voor Eden Hazard, een pintje zo nu en dan en een bizarre Roubaix-triomf: tien straffe weetjes over Geraint Thomas GVS en XC

28 juli 2018

17u34 0 Tour De France Geraint Thomas is niet de bekendste naam uit het wielerpeloton. Dat hij voor het eerst in zijn carrière de Tour de France gaat winnen, is voor u intussen geen geheim meer. Maar wat moet u nog weten over de Welshman? Tien interessante weetjes op een rij.

• De drie grootste sportsterren van Wales zaten op dezelfde middelbare school. Ook Gareth Bale, het loopwonder van Real Madrid, en Sam Warburton, de aanvoerder van het nationale rugbyteam die zopas zijn afscheid om medische redenen aankondigde, volgden les in Whitchurch High School.

• Wales leerde Thomas in 2008 kennen. Samen met Ed Glancy, Paul Manning en Bradley Wiggins snelde hij onder de Britse vlag naar goud bij de ploegenachtervolging in het baanwielrennen. Peking zag een nieuw wereldrecord, vier jaar later deed men dat kunststukje fijntjes over.

• Geraint en Chris Froome zijn al tien jaar ploegmakkers. In 2008 reden ze samen voor Barloworld. Eén van de vele redenen waarom de twee kompanen van Team Sky het zo goed met elkaar kunnen vinden.

Facts I forgot. Froome and Thomas were teammates at Barloworld pic.twitter.com/Gp8yFnFXnz José Been(@ TourDeJose) link

• Thomas is gek op voetbal. Tijdens het WK in Rusland organiseerde hij pronostieken waar zijn volgers hun favoriet konden aanduiden. Ook hij keek mee in de nabije toekomst en zag onze Rode Duivels zowel tegen Brazilië als Frankrijk winnen. Eden Hazard werd dan weer op applaus onthaald. "Ik hou van jullie land en jullie bier", stak hij eerder zijn Belgische liefde niet onder stoelen of banken.

And this one?? I’m going Belgium💪 Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link

Hazard’s some boy 🙌👏 Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link

• Een nuchter persoon. "Eigenlijk rijd ik gewoon een wielerwedstrijd. Het is niet dat we naar Afghanistan gaan. Dat is pas the real stuff." Zo geniet hij van de kleine dingen des leven - met vrienden een pintje drinken of het nachtleven induiken. "Want als ik 24 op 24 als een monnik zou moeten leven, zou ik gewoon kraken", zei hij eerder. Zijn nederige houding maakt van hem een ware volksheld in Wales.



• Thomas reed als 19-jarige zijn eerste profkoers in het West-Vlaamse Koolskamp. De eerstejaarsbelofte finishte als 19de. Zijn eerste profzege boekte 'G' op 26 juni 2010. Toen won hij zowaar het Brits kampioenschap.

• Drie jaar geleden stapte Thomas met Sara Elen in het huwelijksbootje. Ook zij is van Cardiff, dankzij een gemeenschappelijke vriend leerden ze elkaar kennen. Het grootste deel van het jaar leven ze in Monaco, maar enkele maanden per jaar keren ze terug naar de Welshe hoofdstad voor allerhande familiebezoekjes.

Christmas market and a vin chaud 👌🎄 Een foto die is geplaatst door null (@geraintthomas86) op 08 dec 2017 om 17:59 CET

• Negen keer stond Thomas al aan de start in de Tour. In 2007 maakte hij zijn debuut, met zijn 21 lentes was hij toen de jongste deelnemer. Het was tevens 40 jaar geleden dat een Welshman de Ronde van Frankrijk betwistte. Thomas reed de Tour uit, hij eindigde op een 140ste stek op 141 deelnemers. Een landgenoot deed het nog slechter: Wim Vansevenant werd de rode lantaarn.



• In 2006 was Thomas stagiair bij Saunier Duval. Jawel: de ploeg van dopingzondaars Riccardo Ricco en Leonardo Piepoli. Een jaar later tekende de jonge Brit bij Barloworld.

• Thomas viel niet door de mand in de Roubaix-rit, en dat is geen toeval. In 2004 pakte hij immers de bloemen in de Hel van het Noorden voor junioren na een knotsgekke finale. Toen hij met landgenoot en huidig Sky-ploegmaat Ian Stannard de Vélodrome opdraaide, reed die laatste pardoes de foute richting uit. "Ian ging gewoon rechtdoor terwijl ik de pijl naar rechts volgde. Ik was niet van plan om te wachten en kon zo nog meer genieten van deze zege", blikte Thomas al terug.