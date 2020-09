Zet Van Aert in slotweekend kroon op het werk? “La Planche des Belles Filles? Champs Élysées? We zien wel, maar het klinkt allebei mooi” YP

17 september 2020

Tour de France Wout van Aert werd vandaag dus heel knap derde in een Alpenrit met 5.000 hoogtemeters en bovendien nam hij met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma opnieuw een lastige horde in de strijd om het geel van Primoz Roglic. Zelf dan maar de kroon op het werk zetten in het slotweekend? "We zien morgen wel hoe we het verder aanpakken."

Waar liggen de limieten van Wout van Aert nu eigenlijk? “Ik weet het niet, maar het ging niet van harte. ‘t Was echt afzien", aldus de superknecht van Jumbo-Visma. “Ik moest me sparen tot op de Plateau de Glières, al is dat relatief als je daarvoor al die cols over moet. Ze maakten het ons weer lastig in het begin. Als Robert (Gesink, red.) en George Bennett op kop rijden, is het natuurlijk voor mij ook hard trappen. (...) Maar ‘t was voor iedereen lastig, zo konden Primoz (Roglic, red.) en Sepp (Kuss, red.) nog de aanval beantwoorden van de andere gasten.”

En zo verzette Van Aert vandaag nóg maar eens weer bergen werk. Of er geen prijs voor ‘beste ploegmaat in de Tour’ moet worden uitgereikt, wilden onze collega’s van VTM Nieuws wel eens weten. En of die dan niet naar Van Aert moet gaan? “Da’s al helemaal een prijs die de mensen moeten kiezen. Ik doe gewoon zo goed mogelijk mijn job. Ik ben heel blij dat we hier zijn geraakt. Morgen zal minder beslissend zijn, maar we moeten aandachtig blijven. Zaterdag wordt het beslecht”, aldus Van Aert, die niet ontkent dat er alweer een belangrijke horde is genomen met het oog op de gele trui van Roglic. “We wisten dat deze etappe beter te controleren viel dan die van gisteren. We wisten dat er op een gegeven moment een man-tegen-mangevecht ging komen hier, met de laatste 30 kilometer die niet meer heel lastig waren. We moesten proberen zo goed mogelijk in steun te blijven en dat is ons gelukt.”

Mag Van Aert nu zelf zijn eigen kans gaan, in wat nog komen moet? “Dat mag wel, maar ik heb natuurlijk al veel gegeven de laatste drie dagen. Heel de Tour al natuurlijk. We gaan morgen kijken hoe ik daar doorgeraak en dan zien hoe we het weekend gaan aanpakken. Of mijn voorkeur uitgaat naar La Planche des Belles Filles of de Champs Élysées voor mijn eigen kansen? Als je’t zo zegt, klinkt het natuurlijk allebei mooi”, besluit hij.

