Yves Lampaert verwacht niet veel van tijdrit in Pau: “Heb de voorbije dagen al veel gegeven” Redactie

16 juli 2019

18u35

Bron: Belga 0 Tour de France Yves Lampaert behaalde met Deceuninck - Quick-Step al twee overwinningen in de Tour. Zijn team draagt ook de gele trui. Droomt hij nog van eigen succes in de Tour, in de tijdrit bijvoorbeeld in Pau? "Ik heb de voorbije dagen al veel gegeven", zei hij op de rustdag. "Ik vermoed dat ik niet al te dicht zal eindigen."

Lampaert won de tijdrit in de Ronde van Zwitserland in juni, in Pau wacht een chrono van 27,2 kilometer, voor hardrijders, met niet al te veel technische stukken. "Maar ik ken die regio een beetje, dat is zeker niet vlak en ik heb de voorbije dagen al heel veel gegeven. Ik heb me volledig weggecijferd voor Elia (Viviani) en Julian (Alaphilippe), maandag nog in de waaieretappe heb ik heel veel energie verspild. Deze rustdag is heel welkom en ik verwacht niet dat ik vrijdag zal meedoen voor de zege. Als ik deze elektrische fiets mag gebruiken, dan misschien wel (verwijzend naar de nieuwe E-bike van Specialized, waarmee het team het koffieritje op de rustdag afwerkte).

"Mijn werk is hier ook nog niet voorbij. Woensdag wacht een nieuwe kans met Viviani in de sprint en we willen het geel van Julian verdedigen. Die tijdrit van vrijdag is geen ambitie, ik denk dat het beter is dat ik me die dag wat spaar, want daarna komt nog een heel zwaar weekend in de Pyreneeën. Julian voelt zich goed en zal die trui niet zonder slag of stoot afstaan."