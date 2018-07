Yves Lampaert: "Na de eerste week kan er zeker een pintje vanaf" DMM

16 juli 2018

14u36 0 Tour De France Rustdag in de Tour, maar dat betekent niet dat het circus in Frankrijk stopt. VTM-journalist Merijn Casteleyn kon vandaag niemand minder dan Yves Lampaert strikken voor een Facebook Live. Lampaert nam z'n tijd om de vragen van de surfers zo goed mogelijk te beantwoorden. Een greep uit het aanbod.

Daags na zijn derde plaats in de rit naar Roubaix is Belgisch kampioen Yves Lampaert met de Quick.Step-ploeg neergestreken in Chambéry. Daar bereidt de West-Vlaming zich met z'n ploegmaats voor op het Alpenluik van deze Tour. Starten doen we morgen met een rit van Annecy naar Le Grand Bornand. Een onderneming die Lampaert wel ziet zitten, zo blijkt uit het vragenrondje bij Merijn Casteleyn.

"Ik voel dat ik duidelijk een stap vooruit heb gezet in het klimmen dit jaar. In de Ronde van Zwitserland ging het steeds beter en kwam ik soms zelfs in een aardig groepje boven. Op zich moeten de Alpenritten dus geen probleem vormen voor mij. Zonder ongelukken moet ik in staat zijn om comfortbal binnen te komen."

Wat vindt Lampaert over de 65 kilometer lange rit aan het eind van de Tour?

"Ik kan me voorstellen dat er sommigen bang zijn om buiten tijd aan te komen, maar ik denk wel dat het mee zal vallen. Ik zie die etappe als een lange tijdrit. Ik kan mijn wattages goed kwijt in een korter blok van 2 à 3 uur."

Maakt lengte uit in de Ronde van Frankrijk?

"Het zorgt wel voor een invloed. Hoe groter je bent, hoe meer gewicht je meezeult en hoe meer wattages je moet duwen om rond te rijden. Vooral bergop is dat een nadeel. Mijn vriend en ploegmaat Tim Declercq z'n wattages zijn bijvoorbeeld altijd groter dan de mijne. Het gevolg is dat hij dag na dag iets minder fris wordt. Een wereld van verschil bijvoorbeeld met pocketmannen als Quintana. Zij moeten veel minder vermogen ontwikkelen om hetzelfde te doen. Anderzijds is grootte wel belangrijker voor de lead-out van een sprinttrein. Het is altijd beter om je achter brede schouders te verschuilen, dan is de windweerstand uiteraard minder groot."

Hoeveel wordt er in een rit gegeten en gedronken?

"Door het stoffige en warme weer was dat gisteren toch wel wat. Ik heb zeven of acht bidons leeggedronken of op z'n minst in mijn handen gehad. Het was dorstig weer en dat zal in de Alpen niet veel beter zijn. Qua voeding is het voor mij een viertal energierepen en een vijftal gelletjes. Daarmee kom ik wel toe. Ik drink ook isotone drank, daar zit suiker in en daaruit haal ik ook wel wat energie."

Last but not least: kan er een pintje of tijdens de rustdag?

"Dat kan zeker. Na een rit als gisteren en een eerste Tour-week is dat wel toegestaan. Gisteravond hebben we bijvoorbeeld een klein biertje gedronken. Verder staat er niet zoveel op het programma vandaag. Ik heb straks nog massage, ik ga mijn benen nog eens scheren en daarna spring ik voorzichtig nog eens mee in het zwembad van ons hotel."