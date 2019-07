Yates wint nu ook laatste Pyreneeënrit, indrukwekkende Pinot doet gouden zaak XC/GVS

21 juli 2019

16u56 20 Tour de France Simon Yates heeft zijn tweede ritzege in deze Tour beet. De Brit van Mitchelton-Scott won de laatste Pyreneeënetappe met aankomst op de Prat d’Albis. Thibaut Pinot was daarnaast andermaal de beste klimmer uit de groep der favorieten. Julian Alaphilippe verloor tijd, maar behield zijn gele trui.

Op het menu in de vijftiende etappe: één helling van tweede categorie en drie beklimmingen van eerste categorie. De laatste tocht door de Pyreneeën was loodzwaar. Tim Wellens moest na een moordend openingsuur al vroeg afhaken en zou geen punten sprokkelen in het bergklassement.

Dat op onze nationale feestdag géén Belg ging zegevieren, werd al snel duidelijk. Op de eerste gecategoriseerde helling (de Col de Montségur) reden liefst 36 renners –zonder landgenoten- weg uit het peloton. Onder meer Nairo Quintana, Romain Bardet, Simon Yates, Ilnur Zakarin, Bauke Mollema en Vincenzo Nibali waren mee.

Vervolgens spatte de kopgroep op de Port de Lers uit elkaar, terwijl Deceuninck-Quick.Step het tempo in het peloton bepaalde. Een sterke Elia Viviani deed zijn duit in het zakje, Enric Mas moest lossen. Verrassend. Vorig jaar werd de talentvolle Spanjaard nog tweede in de Vuelta.

Op de Mur de Péguère dunde de groep der favorieten serieus uit. Julian Alaphilippe verloor zijn ploegmakkers, Mikel Landa plaatste daarnaast een versnelling. De Spanjaard maakte jacht op de koplopers, maar kreeg een uitstekende Yates -de beste klimmer voorin- niet meer bij de lurven gevat.

De overwinning was dus net zoals donderdag een prooi voor Yates. In de achtergrond deelde Thibaut Pinot andermaal een tik uit aan de concurrentie. De Fransman vloog naar boven op de Prat d’Albis - hij reed iedereen uit het wiel. In de slotfase raapte hij zelfs nog Landa op, waardoor Pinot als tweede finishte.

Achttien tellen later kwamen Egan Bernal en Emanuel Buchmann over de streep. Geraint Thomas en Steven Kruijswijk verloren vandaag 55 seconden (bonificaties inbegrepen) op Pinot. Julian Alaphilippe, elfde op 1'49", moest nog meer terrein prijsgeven, maar behield zijn gele trui.

In het klassement heeft Alaphilippe nog een bonus van 1’35” op Thomas. Kruijswijk is derde op 1’47”, Pinot vierde op 1’50” en Bernal vijfde op 2’02”. Wie wint deze Ronde van Frankrijk? Zegt u het maar.