Yates: “Strijd van start tot finish”, Pinot hoopt ook in de Alpen toe te slaan MCA/GVS

21 juli 2019

Drie Pyreneeënritten, twee daarvan waren een kolfje naar de hand van Simon Yates. “Wanneer de druk weg is, kan ik op de manier rijden die ik wil”, vertelde de 26-jarige Brit na zijn zege. “Deze overwinning was lastiger dan mijn eerste zege van donderdag. “Het was een strijd van start tot de finish vandaag en in de vlucht zaten enkele sterke mannen.”

Pinot: “Dit is mijn weer”

De winnaar van de klassementsmannen was Thibaut Pinot. Geraint Thomas en Steven Kruijswijk verloren 55 seconden op de Fransman. “Als je goede benen hebt, moet je ervan profiteren. Iets wat ik in de Alpen ook ga proberen doen.”