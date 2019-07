Wout van Aert zet zinnen op tijdrit: “Dag waar ik helemaal voor mezelf kan gaan”

16 juli 2019

20u17

Bron: VTM NIEUWS 0

Wout van Aert won gisteren de tiende rit in de Tour de France. VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn kon hem daags na zijn overwinning spreken. Het is duidelijk dat de ambitie van van Aert verder rijkt dan één ritzege.

De Belg heeft zijn zinnen gezet op de tijdrit van vrijdag. “De tijdrit was al van voor de Tour de enige dag waarvan ik helemaal zeker was dat ik voor mezelf zou kunnen gaan”, aldus van Aert. “Ik begin er stilaan naar uit te kijken, maar er zijn sowieso ook nog enkele sprintkansen. Als het een vlakke sprint is, blijft Dylan natuurlijk de kaart die we trekken, maar ook ik en Mike kunnen ritten winnen. Dat is luxe.”