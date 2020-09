Wout van Aert: “Wauw! Ik ben heel trots op deze zege” ABD

04 september 2020

17u25

Bron: Sporza 114 Tour de France Een superieure Een superieure Wout van Aert won zijn tweede etappe in deze Tour. En of hij nadien - meer dan terecht - fier was op zijn overwinning. “Dit had ik echt niet verwacht.”

“Ik ben heel trots op deze overwinning”, reageerde Van Aert. “Ik moet zeggen dat Bora een impressionante etappe heeft gereden. Ze gingen hard. Dankzij hun werk zijn er veel jongens, sprinters en klassementsmannen, gelost. Het was een hectische finale, met veel wind. We hebben veel energie gestoken in het behouden van een goede positie voor Primoz Roglic. Dit was sowieso een goede dag voor het team, want enkele favorieten hebben tijd verloren. Dat ik het dan nog kan afwerken... Wauw!”

Van Aert bleef Boasson Hagen en Coquard voor in een sprint van een uitgedund peloton. “Ik had niet verwacht dat we in zo’n kleine groep zouden sprinten. Het zou jammer geweest zijn als ik mijn kans niet zou gegrepen hebben. De spurt werd snel gelanceerd. Ik moest een gaatje vinden op rechts en heb mijn sprint perfect getimed.”

Of deze overwinning nóg specialer was dan zijn vorige? “Ja, omdat ik dit echt niet had verwacht. Deze zege is een verrassing.”

Lees ook:

Dollemansrit aan 47,5 kilometer per uur zorgt voor slachtoffers: Pogacar en Landa grootste verliezers

Sterke Van Aert pakt tweede ritzege na zinderende etappe, Yates behoudt geel