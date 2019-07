Wout van Aert verbaast zelfs zijn eigen ploeg: “Dit is de nieuwe Boonen” Bart Audoore in Frankrijk

11u13 0 Tour de France “Een grote meneer”, zo noemen ze Wout van Aert (24) bij Jumbo-Visma. En ook: “De nieuwe Tom Boonen”. Ploegleider Nico Verhoeven durft de lat na gisteren op héél hoge hoogte leggen.

Grappig: bij Jumbo-Visma wisten ze als allerlaatste dat Wout van Aert de dagwinnaar was. “Op het moment dat Wout zijn sprint inzette, viel de tv bij ons in de auto uit”, vertelde ploegleider Nico Verhoeven. “De wedstrijdradio had het over Van Aert en Viviani, maar ze gaven geen winnaar. Het was ‘te close’ om te zien. Ja, dan word je gek. En dan begon mijn telefoon plots te rinkelen, te trillen en te piepen. Dan wist ik het wel. Ongelofelijk. Het houdt gewoon niet op.”

Verhoeven telde het na op zijn vingers: ritwinst met Teunissen, winst in de ploegentijdrit, ritwinst met Groenewegen en nu ook met Van Aert. Dat maakt wel degelijk vier. “Dat durf je vooraf niet te dromen. Vandaag weer. Dylan (Groenewegen, red.) was niet mee, maar met Steven (Kruijswijk, red) en Wout in de eerste waaier zaten we prima. Maar dan ga je kijken en zie je dat alle andere sprinters wél mee zijn. Dan moet Wout dus de beste mannen van het hele peloton gaan kloppen. Dat verwacht je niet en toch gebeurt het. Dat geeft gewoon aan hoe goed hij is en hoeveel talent hij heeft.”

Nog meer dan ze bij de ploeg verwacht hadden? Verhoeven: “Je ziet hem elke keer groeien en elke keer denk je: dit is het. Maar we weten het gewoon niet: we hebben het einde nog niet gezien van hem.”

Pure power

Maar ook zonder glazen bol gelooft Verhoeven in een héél grote toekomst voor Van Aert. “Na zijn sprintzege in de Dauphiné is hij vergeleken met Tom Boonen — dat vond ik op dat moment niet ‘reëel’. Maar nu vind ik het wel ‘reëel’. Hij wint een massaspurt tegen alle grote mannen, hij klopt Viviani in een rechtstreeks duel: dan ben je gewoon een heel grote meneer.”

En dan mag je hem de nieuwe Boonen noemen, vindt Verhoeven. De gelijkenissen in de sprint zijn er zeker: beiden moeten/moesten het hebben van de pure power. “Als de weg een beetje oploopt, is Wout supersterk. Als tijdrijder is hij beter dan Boonen — al moest je Tom ook niet onderschatten. En in klassiekers zie ik ook parallellen, maar Wout heeft natuurlijk nog lang niet zo veel gewonnen.”

In Frankrijk, en bij uitbreiding de hele wielerwereld, kijken ze met steile verbazing naar de progressie die Van Aert maakt. Bij Jumbo-Visma is dat niet veel anders, maar ze hebben wel een verklaring. Verhoeven: “Op het moment dat we Wout selecteerden wisten we dat hij heel goed was — hij liet op training indrukwekkende dingen zien — maar dit scenario houd je niet voor mogelijk. Wout was een motor voor de ploegentijdrit en een onderdeel van de trein voor Dylan, dat was het idee. Dat hij zo snel stappen zet, is natuurlijk omdat hij supergetalenteerd is, maar ook omdat hij nog nooit op dit niveau op de weg heeft gereden. Hij is drie weken op hoogtestage geweest met Steven en daar heeft hij heel veel van opgestoken. Steven is maniakaal: dat is alleen trainen, eten en rusten. Van Aert heeft dat gekopieerd en is daar sterker van geworden. Dan rijdt hij de Dauphiné, zijn eerste rittenkoers in de WorldTour, en ook daar werd hij beter door. Dan komt het BK tijdrijden waar hij heel veel vertrouwen uit haalt. In de Tour start hij ook prima. En zo gaat het elke keer door.”

Nu... werken

Vandaag mag Van Aert genieten van de rustdag. Morgen wordt er wellicht weer gespurt. Maar Jumbo-Visma trekt de kaart van Groenewegen, absoluut zeker. “En Wout zal met alle liefde zijn werk doen voor Dylan. Hij weet gewoon dat Dylan in een vlakke spurt intrinsiek sneller is.”