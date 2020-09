Wout van Aert: “Sarah was niet naar de koers aan het kijken. Gelukkig heeft ze de tv net op tijd opgezet” ABD

04 september 2020

19u15

Bron: VTM Nieuws 118 Tour de France Een superieure Een superieure Wout van Aert won zijn tweede etappe in deze Tour. En of hij nadien - meer dan terecht - fier was op zijn overwinning. “Winnen, dat is een verslavend gevoel”, grijnsde hij. Zijn zwangere vrouw Sarah De Bie had zijn zege zowaar bijna gemist. “Ik had deze ochtend gezegd dat er vandaag niks zou gebeuren. Gelukkig heeft ze de televisie net op tijd opgezet.”



“Waar ik het vandaan blijf halen? (lacht) Dat is een goede vraag. Deze had ik zeker niet zien aankomen”, reageerde Van Aert net na zijn tweede ritzege. “Het was oorlog van bij de start. We waren er wel klaar voor, maar we hadden niet verwacht dat het zo extreem zou zijn. Bora-Hansgrohe heeft van bij het begin druk gezet op het peloton en bijna alle sprinters eraf gereden. Chapeau voor het lef dat ze getoond hebben.”

Roglic en Dumoulin zeiden in het slot tegen Van Aert dat hij zijn kans mocht gaan. “Het bleef wel belangrijk voor mij om bij hen te blijven in de finale. Zeker toen het weer op de kant ging in de finale. Sepp (Kuss, red.) en George (Bennett, red.) zijn in principe minder geschikt om in deze omstandigheden te rijden. Ze hebben het toch fantastisch gedaan. Indrukwekkend, hoor.”

Verslavend gevoel

“Ik ben altijd aandachtig gebleven. In de finale bleven we over met zo een kleine groep... Het zou stom geweest zijn om mijn kans niet te grijpen. Ik ben uiteraard heel blij dat ik mij ertussen gegooid heb. Het winnen went niet, neen. Het is een verslavend gevoel. Fantastisch gewoon.”

Nochtans had Van Aert met zijn zwangere vrouw Sarah De Bie afgesproken dat hij haar niet te veel stress meer zou bezorgen. “Ik heb Sarah zopas even gebeld. Ze was zelfs niet aan het kijken naar de koers, omdat ik had gezegd dat er niks ging gebeuren vandaag. Toen ze hoorde dat er toch stevig gekoerst werd, heeft ze de televisie gelukkig net op tijd opgezet. Ik heb haar rustige dag alweer verpest. (knipoogt) Mijn excuses.”

Samenvatting rit 7:



