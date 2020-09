Wout van Aert na beresterke prestatie bergop: “Het was niet het plan om zo lang op kop te rijden” ABD/JSU

01 september 2020

17u58

Bron: VTM NIEUWS 24 Tour de France Wout van Aert effende het pad. Hij dunde het peloton uit op de slotklim naar Orcières-Merlette en zijn Sloveense kopman Wout van Aert effende het pad. Hij dunde het peloton uit op de slotklim naar Orcières-Merlette en zijn Sloveense kopman Roglic werkte het af. “Iemand met zo een eindschot in de ploeg hebben, dat geeft vertrouwen.”



Een sterke Van Aert voerde érg lang de forcing op de slotklim. Berewerk, dat nadien beloond werd met een ritzege. “Dit was niet echt iets dat ik gewoon ben. Het was wel leuk”, grijnsde Van Aert net na de vierde rit van de Tour bij VTM Nieuws. “Het was niet echt het plan om dit te doen. George (Bennett, red.) en Sepp (Kuss, red.) waren geschikt om tijdens de slotklim bij Primoz (Roglic, red.) en Tom (Dumoulin, red.) te blijven. Maar bij het begin van de klim zaten ze niet echt vooraan, dus bleef ik bij onze kopmannen. Jungels en Nieve waren dan uitgewerkt en het lag voor de hand dat we het tempo hoog moesten houden. Het slechtste wat ons kon overkomen, was dat ze dan zouden beginnen demarreren. Dan zou het lastig geworden zijn. We wilden het eindschot van Primoz uitspelen. Dat werkte perfect.”

“Primoz staat in de hiërarchie net iets boven Tom op dit moment”, bevestigt Van Aert. “Zeker bij dit soort aankomsten. Tom moet het echt hebben van een slijtageslag, en Primoz heeft echt een eindschot. Maar we blijven uiteraard met twee in de running voor de eindzege. Dat was het doel.”

