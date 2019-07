Wout van Aert kan het nauwelijks geloven: “Eén centimeter? Dat is genoeg hé!” ODBS/DMM

15 juli 2019

17u37

Bron: Sporza 0 Tour de France Vriend en vijand verbaasd. Wat een eerste Tour, van Wout van Aert (24). Van veldrittopper naar tijdritspecialist en nu ook definitief spurtbom op de weg. Het gezicht van Viviani, die het ondanks een ultieme jump nog moest afleggen in Albi, sprak boekdelen. Het gezicht van het nummer drie Caleb Ewan, opnieuw de geklopte, willen we niet eens zien.

De blijdschap spatte net niet van het gezicht van Van Aert. “Gisteren was ik nog teleurgesteld dat ik de goeie vlucht miste, vandaag dit... Echt, ik kan dit nauwelijks geloven”, vertelde Van Aert in een eerste reactie voor de micro van Sporza. “Dit overstijgt alles. Mijn eerste echte spurt waarin ik me meng in de Tour en het is meteen prijs. Alle snelle mannen geklopt. Onwezenlijk. Wauw. Ik slaagde erin voorin te blijven en hield onze leider ‘Stevie' (Steven Kruijswijk, nvdr) in positie. Het was een nerveuze finale en toen ik zag dat Dylan (Groenewegen, nvdr) niet in de eerste groep zat, kon ik mijn kans gaan. Uit de vorige spurt had ik geleerd dat ik op tijd moest aanzetten. Op 250 meter van de finish ben ik er vol voor gegaan en viel alles enkele tellen later in een perfecte plooi. Eén centimeter op Viviani? Da’s genoeg hé.”

“Dit is eentje om in te kaderen, denk ik. Wie had dit een half jaar geleden gedacht? Ik heb geen idee waar dit eindigt, neen. Als het hier eindigt is het voor mij ook al goed. Ik dacht niet dat ik dit kon. Het is fantastisch gewoon. Er was een brug op 500 meter van de meet en daarna ging het bergop. Dan weet je dat de snelheid vooraan niet zo hoog ligt en dat je van achteren uit meer snelheid hebt. Ik wist uit mijn vorige sprint dat ik de lengte van mijn inspanning wel kon houden. Dus ik ging vroeg aan. Dat was de goeie beslissing. Na de finish was ik ineens ook niet meer zeker, maar ik heb van Dylan (Groenewegen, red.) geleerd dat je altijd de overwinning moet claimen.”