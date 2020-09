Wout van Aert kan dan toch niet alles: “Sorry dat ik bijna iemand dood deed” ODBS

03 september 2020

10u08 0 Tour de France “Dat was echt niet mijn bedoeling!” Zo vlot hij de triomftochten aan elkaar rijgt, zo minder vlot ontkurkt Wout van Aert de champagne.

🇫🇷 #TDF2020



“Oops, didn't mean to do that”🙊



Well, you’re forgiven @WoutvanAert😋🥂 pic.twitter.com/dB8zUYOZ52 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Van Aert startte zijn overwinningsspeech gisteravond voor aanvang van het teamdiner van Jumbo-Visma met de woorden dat het echt niet de bedoeling was iemand bijna te doden. “(lacht) Sorry! Dit was opnieuw een geweldige dag voor de ploeg. Bedankt dat ik mijn eigen kans mocht gaan. Iedereen weet dat we in deze Tour een groter doel hebben, maar het is nooit slecht onderweg ook wat ritzeges mee te pakken. Dit zorgt ervoor dat ik nog gemotiveerder ben om mijn best te doen voor de anderen... Ik ga hier niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ben gewoon blij.”

De zege van Wout van Aert anders bekeken:



