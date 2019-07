Wout van Aert: “Ik mag ook soms mijn eigen kans gaan” XC

05 juli 2019

20u51

Bron: VTM NIEUWS 0

Wout van Aert fietst in zijn eerste Tour grotendeels in een dienende rol. Maar als hij een kans krijgt, dan mag hij die grijpen. Dat vertelde hij aan VTM NIEUWS. “Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk zijn de kopmannen. En als Dylan in een lastige etappe niet kan overleven, mag ik wel mijn kans gaan”, klonk het onder meer.