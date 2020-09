Wout van Aert: “Dit was een fantastische Tour, nu heb ik de ambitie om wereldkampioen te worden” Redactie

20 september 2020

20u12 10 Tour de France Wout van Aert mikte op een derde ritzege in de Tour, maar moest vrede nemen met de zesde plek op de slotrit. De Belg blikt met veel voldoening terug op zijn Ronde van Frankrijk en kijkt uit naar het WK van volgende week in Imola.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is de eerste keer dat ik Parijs haal, wel speciaal”, klonk het. “Dit was een fantastische Tour, maar in het slotweekend moesten we een bittere pil slikken (Tadej Pogacar reed Primoz Roglic na een historische tijdrit uit het geel, red.). Dat zag niemand aankomen.”

Opvallend: Roglic gaf eindwinnaar Pogacar een schouderklop in het begin van de etappe. “Primoz is een groot kampioen. Vanochtend bedankte hij ons allemaal in een speech. Ik heb veel respect voor hem”, aldus Van Aert.

Volgende week start Van Aert als favoriet op het WK. Goud is het doel. “Een normale ambitie”, vindt onze landgenoot. “Ik wil er gewoon voor gaan. Ik heb er zin in.”

Lees ook: Het succesverhaal van Tamau Pogi, het (té) kleine ventje dat uitgroeide tot grote kampioen