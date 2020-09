Wout van Aert bouwt Belgisch feestje in Tour na fenomenale eindsprint XC

02 september 2020

17u41 14 Tour De France Wout van Aert heeft het weer geflikt. De Belg van Jumbo-Visma schreef de vijfde Touretappe op zijn naam na een fenomenale sprint. Cees Bol en Sam Bennett maakten de top drie compleet.



De eerste rustdag in de Tour is pas maandag ingepland, maar het peloton nam vandaag al een halve snipperdag. Toen Thomas De Gendt een kleine versnelling plaatste, bleef de rest zitten. De Belg van Lotto-Soudal liet zich vervolgens inlopen. Niemand had zin om aan te vallen. Het gevolg: een oersaaie etappe.

Het compacte peloton trok over twee hellingen van vierde categorie naar aankomstplek Privas, waar de sprinters een nieuwe kans kregen. Caleb Ewan, Sam Bennett, Peter Sagan. Ze zaten allemaal klaar. Maar Wout van Aert rekende met iédereen af. Jasper Stuyven sprintte naar de vijfde plek.

Vorig jaar Albi, vandaag Privas. Van Aert boekte zijn tweede zege in de Tour. Eerder dit seizoen schoot hij ook al raak in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Dauphiné (etappe 1) en het BK tijdrijden. Twijfelt u er nog aan? Van Aert is simpelweg de beste renner van het moment.

Van Aert: “Makkelijkste rit die ik ooit reed”

“Het was een lastige aankomst, al was dit de makkelijkste rit die ik ooit op de weg reed", vertelde Van Aert in het flashinterview. “Het ging heel de dag traag, tot het laatste uur. Vanaf dan werd het heel hectisch door de wind.”

“Iedereen wilde voorin zitten. De laatste kilometers liepen lichtjes bergop, wat me natuurlijk wel ligt. Ik ben dankbaar dat ik vandaag mijn kans mocht gaan en als je het dan afmaakt, smaakt dat extra zoet. Na de rit van gisteren kreeg ik vandaag genoeg tijd om te herstellen. Nu ik mijn ritzege op zak heb, zal ik nog harder werken voor de kopmannen. Ook zij zijn dik in orde, dus nu moeten we deze vibe vasthouden met het team.”

🐦 A bird's eye view of the final sprint and @WoutvAert's win!



🐦 Vue de haut, le sprint et la victoire de @WoutvAert !#TDF2020 pic.twitter.com/WdSvfIMTWC Tour de France™(@ LeTour) link

What a sprint! Victory for Wout Van Aert! 🇧🇪



Quel sprint ! Victoire de @WoutvanAert ! 🇧🇪#TDF2020 pic.twitter.com/JokbgJMoZo Tour de France™(@ LeTour) link

