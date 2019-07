Wout is klaar om te “vlammen” in tijdrit, zelfs Thomas zegt: “Van Aert is de favoriet” Marc Ghyselinck in Frankrijk

19 juli 2019

06u25

Tour de France "Wout van Aert is de favoriet." Dat zeggen niet wij, dat zegt Geraint Thomas. Voor de tijdrit vandaag in Pau kijkt iedereen naar de jonge Belg. Ook Thomas.

Van Aert (24) nam gisteren een snipperdag. Winnaar Simon Yates was bijna een halfuur eerder over de streep gereden in Bagnères-de-Bigorre, toen Van Aert zijn fiets aan de bus van Jumbo-Visma parkeerde. Hij had bijna 210 kilometer gereden en twee cols van eerste categorie beklommen. “Maar het was een makkelijke bergrit. In het dal reden we goed rond, bergop reden we een trainingstempo. We zijn op 25 minuten van de winnaar gearriveerd, zonder forceren.”

Vandaag wordt de enige individuele tijdrit gereden: 27,2 km van en naar Pau. Het parcours is glooiend en in de slotkilometer moet er nog een felle helling van 17 procent worden beklommen.

Vandaag, weet Van Aert, is een uitgelezen kans om zijn tweede etappezege te behalen. Dat zou wat zijn. Onze landgenoot is nu al de revelatie van deze Ronde van Frankrijk. Op dag twee leidde hij zijn team naar winst in de ploegentijdrit in Brussel. Hij reed een paar indrukwekkende lead-outs voor kopman Dylan Groenewegen. En toen die er niet was, won hij zelf de sprint in Albi.

Vlammen

“Ik ga vlammen”, zegt Van Aert. “Ik heb al wat krachten verspeeld, maar wie niet? Ik alvast minder dan de klassementsrijders die traditioneel goede tijdrijders zijn.”

Van Aert won vorige maand de tijdrit in het Critérium du Dauphiné, op een parcours dat sterk aan dat van Pau doet denken. Die dag kwam niemand in zijn buurt. Ook ex-wereldkampioen Tom Dumoulin niet. Die werd derde. Dumoulin is er nu niet bij. Tejay van Garderen, vorige maand tweede, is naar huis. En gisteren stapte regerend wereldkampioen Rohan Dennis in vreemde omstandigheden uit de Tour. “Ik heb ervan gehoord”, zei Van Aert. “Ik weet ook niet wat er met hem scheelt. De vraag is: als hij moet afstappen, had hij dan in de tijdrit goede benen gehad?”

Wie blijft er over? Tony Martin. Van Aert: “Dat is een ploegmaat, geen tegenstander. Yves Lampaert en Kasper Asgreen kunnen een goede tijdrit rijden. Maar zij hebben al veel op kop gereden.”

Neen, verder dan Geraint Thomas komt ook Van Aert niet. Zegt Thomas: “Het zou geweldig zijn om de tijdrit te winnen. Maar mijn favoriet is Wout van Aert.”